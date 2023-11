Um homem de 27 anos morreu em um capotamento na PR-160, em Nova Fátima/PR, na madrugada desta sexta-feira (17). O acidente aconteceu por volta de 01h40, no km 75 + 400 metros da rodovia, no sentido Nova Fátima/PR a Cornélio Procópio/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima conduzia um Fiat Toro, com placas de Belo Horizonte – MG, quando perdeu o controle do veículo e capotou na margem direita da via.

O motorista morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.