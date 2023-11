O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (16) uma campanha publicitária destacando as ações que fazem do Paraná líder em agrossustentabilidade no País. Os materiais mostram que é possível conciliar a alta produtividade de alimentos com iniciativas que respeitam o meio ambiente, como o incentivo à geração de energia limpa nas propriedades rurais e proteção de nascentes de rios no campo. A campanha tem vídeos veiculados na televisão e nas redes sociais, além de spots para rádio.

A sustentabilidade ambiental do Paraná foi avaliada com a nota máxima pelo Ranking de Competitividade dos Estados em agosto deste ano. O resultado foi impulsionado pelo bom desempenho em indicadores como preocupação com o desmatamento ilegal, cuidados com o desperdício de água, coleta e destinação adequada do lixo e emissão de CO².

Para avançar nestas áreas, o Estado mantém programas que incentivam a sustentabilidade no campo, como a iniciativa para ajudar agricultores a proteger 30 mil nascentes de água até 2026 e a implementação de sistemas de energia limpa no campo pelo RenovaPR , programa que permite que os produtores invistam em sistemas renováveis a juro zero, e o plantio de 8,5 milhões de mudas de árvores nativas , que fortalecem a integração entre lavoura, pecuária e florestas.

SUPERMERCADO DO MUNDO– A campanha destaca que estas ações são conciliáveis com uma produção agrícola robusta. Ao mesmo tempo que se destaca na conservação dos biomas, de nascentes e do solo, o Paraná é o líder nacional na produção de alimentos, comercializando mais de 350 produtos diferentes.