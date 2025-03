Um acidente complexo envolvendo um VW Kombi resultou em incêndio na PR-958, no entroncamento com a PR-422, km 02, em Wenceslau Braz/PR, na tarde de terça-feira (18). O incidente, registrado às 12h, mobilizou equipes da Polícia Militar (PMPR), do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da 2ª Companhia de Siqueira Campos.

De acordo com informações coletadas no local, a Kombi, com placas de Wenceslau Braz-PR, seguia pela PR-958 em direção à PR-422 quando, no km 02, o condutor perdeu o controle do veículo. A Kombi colidiu com a defensa metálica da via, tombou e, em seguida, pegou fogo.

Até o momento, o condutor da Kombi não foi identificado.

As autoridades continuam investigando as causas do acidente. Informações adicionais serão divulgadas à medida que estiverem disponíveis.