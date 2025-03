A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta quarta-feira (19) um treinamento aéreo para preparar cães farejadores em operações emergenciais. Cinco policiais civis e dez cães participaram da instrução, que teve como foco a ambientação dos animais com as aeronaves da corporação.

Esta é a primeira vez que a ambientação e a socialização dos cães com as aeronaves é realizada no âmbito da PCPR. A medida busca integrar as unidades para garantir uma resposta mais rápida em casos emergenciais em qualquer região do Estado.

De acordo com a delegada-chefe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e Núcleo de Operações com Cães (NOC), Ana Cristina Ferreira, a ambientação dos cães com as aeronaves é essencial, pois permite com que eles se desloquem com segurança e maior tranquilidade.

“O treinamento possibilitará que, em situações emergenciais que exigem o uso dos cães policiais, eles sejam transportados com segurança pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA), assegurando uma resposta mais rápida no atendimento das ocorrências”, explica.

A ação permite que tanto os tripulantes da aeronave quanto os policiais condutores dos cães estejam habilitados para realizar o transporte, reduzindo o tempo de resposta da PCPR em operações urgentes que exijam o uso de cães farejadores.

Conforme o delegado-chefe do GOA, Renato Coelho, a instrução prepara os condutores e os animais para o eventual deslocamento de equipes táticas a locais de interesse policial, incluindo o apoio no cumprimento de mandados judiciais. “Essa ambientação é fundamental para que as duas unidades policiais atuem em conjunto de forma ágil e sem dificuldades”, afirma.

O treinamento também prepara as equipes para o transporte de cães especializados em detecção de drogas, armas e munições. Até o final do ano, novos cães serão integrados ao plantel do NOC para busca de cadáveres e de pessoas desaparecidas e esses serviços deverão ser disponibilizados a todas as unidades da PCPR.