Na manhã de quinta-feira (23), um acidente grave foi registrado no quilômetro 65 da PR-272, no município de Pinhalão, Norte Pioneiro do Paraná. Um caminhão capotou e parou no acostamento da rodovia. O motorista, de 43 anos, morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ibaiti, a vítima apresentava fratura exposta, lesões no crânio e ferimentos corte-contusos na face e no braço esquerdo. O óbito foi constatado ainda na cena do acidente.

As causas do capotamento ainda não foram esclarecidas. O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido pelas curvas fechadas, que oferecem risco adicional em dias de chuva.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ibaiti. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) acompanhou o atendimento e realizou a sinalização da área.