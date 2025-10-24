Durante uma ação de fiscalização de trânsito realizada na tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Militar abordou uma motocicleta que trafegava em alta velocidade e produzia ruído excessivo na Avenida Oliveira Motta, próximo ao Colégio Cívico-Militar Edith, em Santo Antônio da Platina.

A equipe policial, ao perceber a irregularidade, deu ordem de parada ao condutor, que acatou de imediato. Após a abordagem e revista pessoal — que não resultou em nenhum ilícito —, o motociclista foi identificado e verificado que possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e que a motocicleta Honda/CG 160 Fan, de placa BDU4J69, não apresentava pendências administrativas.

Durante a inspeção veicular, no entanto, constatou-se que o veículo não possuía filtro de ar e que o pneu traseiro estava desgastado, com os canais da banda de rodagem fora dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Diante das irregularidades e da impossibilidade de regularização no local, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar.

A ação integra o esforço contínuo da PM em coibir infrações de trânsito, promover a segurança viária e garantir a tranquilidade da população, especialmente em áreas de grande fluxo de pedestres e estudantes.