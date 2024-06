Um homem de 29 anos perdeu a vida em um acidente na PR-092 na noite de ontem, sexta-feira (14). O fato ocorreu por volta das 18h50 no km 316+800, trecho entre os municípios de Joaquim Távora/PR e Santo Antônio da Platina/PR, e envolveu dois veículos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima, identificada como K.O.S., conduzia um GM/Prisma com placas de Santo Antônio da Platina-PR quando colidiu frontalmente com uma carreta com placas de Imbituba-SC.

Testemunhas e o condutor da carreta, J.V.F., de 58 anos, relataram que a vítima atingiu um animal silvestre na pista e perdeu o controle do carro, invadindo a contramão antes da colisão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho. O condutor do veículo articulado não sofreu ferimentos e o teste de etilômetro realizado no local resultou em zero

As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

https://www.instagram.com/reel/C8PLmCXOTjB/?igsh=MXhwbG9vMmV0cGM4OQ==