Uma mulher de 39 anos ficou ferida em um acidente na tarde de ontem (8), na PR-218, no município de Ribeirão Pinhal/PR. O carro que ela dirigia, um Hyundai HB20, com placas de Ourinhos-SP, colidiu com um barranco às margens da rodovia.

De acordo com informações obtidas no local, a vítima seguia no sentido de Ribeirão do Pinhal/PR a Jundiaí do Sul/PR quando por volta das 13h50, ao atingir o quilômetro 88 + 200m, perdeu o controle do veículo que chocou-se com o barranco localizado à margem esquerda da pista. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

A ambulância do Hospital de Ribeirão do Pinhal foi acionada e prestou socorro à condutora, que apresentava ferimentos decorrentes do impacto. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital para receber atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não foi possível realizar o teste de etilômetro na condutora devido ao seu estado de saúde, uma vez que ela se encontra hospitalizada.

No momento da ocorrência, as condições climáticas eram consideradas boas, e a pista estava seca. No trecho onde ocorreu o acidente a ultrapassagem é proibida, e a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.