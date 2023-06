Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) publicou um edital para concurso público com 35 vagas para professores nos municípios de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. As oportunidades são destinadas para profissionais de diferentes categorias, com formação superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia. As inscrições estarão disponíveis entre 26 de junho e 30 de julho, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição é R$ 400.

Há vagas para profissionais com licenciatura em Biologia, Educação Física, História, Letras, Libras, Matemática e Pedagogia; e graduação em Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Filosofia e Fisioterapia. Em todas as opções há a exigência de doutorado na área específica.

As remunerações variam entre R$ 4.435,18 e R$ 13.749,05, conforme a carga horária e o regime de trabalho definido para cada área. A maioria será de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva em tempo integral, com exceção de Direito, que será de tempo parcial, em regime de 20 horas semanais.

O concurso será em quatro etapas: prova escrita; prova didática; análise e arguição do plano de trabalho; e avaliação de títulos. As duas provas serão de caráter eliminatório e as demais fases classificatórias. A aplicação da prova escrita está prevista para 25 de setembro, para os câmpus de Cornélio Procópio e Bandeirantes; e 02 de outubro, para o câmpus de Jacarezinho.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, explica que o concurso é importante para o fortalecimento dos cursos da instituição. “Esse é o maior concurso que a UENP está fazendo nos últimos 20 anos. Isso está sendo proporcionado pela aplicação das normas da LGU (Lei Geral das Universidades) que nos permitiu chegar a um número expressivo de cursos e disciplinas para os cursos que já existem na Universidade para fortalecer cada vez mais o ensino superior no Norte do Paraná”, afirmou.

ISENÇÃO – Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 26 de junho e 04 de julho. Para solicitar o benefício é preciso comprovar uma das seguintes condições: cadastro em programas sociais do Governo Federal; membro de família de baixa renda; duas atuações a pedido da Justiça Eleitoral em eleições, plebiscitos ou referendos; ter realizado duas doações de sangue; ou ser doador de medula óssea.

VAGAS RESERVADAS – O edital destina 10% das vagas (quatro vagas) para candidatos afrodescendentes, em conformidade à Lei 14.274/03; e 5% de vagas (duas vagas) para pessoas com deficiência, em concordância com a Lei 18.419/15. A definição de quais áreas terão vagas reservas será mediante sorteio público que ocorrerá no dia 23 de junho, às 10h, na Sala dos Conselhos, na Reitoria da UENP, na Av. Getúlio Vargas, 850, Centro, Jacarezinho.

ATIVIDADES – Os aprovados no concurso terão como atribuições atividades de ensino em cursos de graduação e programas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Os profissionais também irão coordenar projetos de pesquisa e extensão, orientar alunos, participar de bancas de seleção de docentes e participar da gestão acadêmica e administrativa. A validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

OUTRAS SELEÇÕES – A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está com inscrições abertas até 6 de julho para um concurso de profissionais da carreira técnico-administrativa. São 121 vagas, sendo 71 para profissionais de nível médio e 50 para nível superior. Confira o edital AQUI.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) está com inscrições para contratação temporária de profissionais com formação em Engenharia Elétrica e Bioquímica. As inscrições para a vaga de engenheiro eletricista terão início nesta quarta-feira (7) e seguem até 21 de junho, exclusivamente pela internet. A vaga para bioquímico será de 16 e 30 de junho. Confira os editais AQUI.

LEGISLAÇÃO – A Lei nº 20.933/2021, também chamada de Lei Geral das Universidades (LGU), e o Decreto nº 10.824/2022 estabeleceram critérios de padronização de gestão de pessoal, custeio e investimento das instituições estaduais de ensino superior do Paraná. Essa legislação fortaleceu a autonomia universitária e possibilitou o controle de lotação dos servidores de cada instituição e a realização de concursos públicos, observando o limite de 80% do respectivo quantitativo de cargos