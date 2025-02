Na tarde de quinta-feira (6), uma Operação Conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu mandados de busca domiciliar e resultou na prisão de um homem de 40 anos por tráfico de drogas, corrupção de menores e favorecimento pessoal, e na apreensão de mais dois adolescentes, de 15 e 17 anos, no bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina/PR.

Durante a ação, os policiais apreenderam 18 gramas de crack fracionados em porções para venda, 11 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 214. Além disso, um homem de 33 anos que estava foragido e condenado a quatro anos de reclusão por roubo também foi preso.

Os mandados de busca domiciliar foram expedidos após investigação das denúncias por agentes da delegacia, com a concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal de pó Santo Antônio da Platina.