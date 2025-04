Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (27) na PR-218, em Carlópolis/PR. O acidente aconteceu por volta das 19h20, no quilômetro 6+900 metros da rodovia, próximo à divisa com o estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido era um VW Gol, com placas de Fartura-SP, conduzido por uma jovem de 20 anos. A motorista não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool.

A vítima, identificada como C*.M.*, morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho após o trabalho da Polícia Civil e da equipe de Criminalística.

O estava nublado no momento do acidente. A pista no trecho é simples, reta, em nível, e permitia ultrapassagens.

Investigação

As circunstâncias exatas do atropelamento ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Testemunhas podem ser chamadas para prestar depoimento nos próximos dias