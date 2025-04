Na tarde do último sábado (26), um tombamento foi registrado na PR-151, no quilômetro 125+100 metros, no município de Wenceslau Braz, localizado na região do Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 14h e mobilizou equipes de atendimento até as 22h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido foi um caminhão Scania/P360, com placas de Fazenda Rio Grande (PR). O motorista, identificado como A.A.L., de 60 anos, trafegava no sentido Wenceslau Braz – Santana do Itararé quando, por razões ainda não esclarecidas oficialmente, perdeu o controle e o veículo tombou à margem esquerda da rodovia.

Condições climáticas eram favoráveis e motorista testou negativo para álcool

As autoridades informaram que as condições climáticas no momento do acidente eram boas e que a PR-151, nesse trecho, é de pista simples. Ainda segundo a PRE, o condutor realizou o teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool (0,00mg/l). Felizmente, ele não sofreu ferimentos.

Trânsito controlado e remoção da carga levou várias horas

A operação para remoção do caminhão e limpeza da pista durou cerca de oito horas. Durante todo o período, a Polícia Rodoviária Estadual controlou o tráfego na região para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo local.