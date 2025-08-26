Uma cena de crueldade animal foi reggitrada de Santo Antônio da Platina (PR). Filhotes de cachorro com apenas três a quatro dias de vida foram abandonados dentro de uma lixeira. O caso foi denunciado pelo delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Salmen, nas redes sociais, que classificou a atitude como “aberrante” e já instaurou inquérito policial para responsabilizar o autor.

O resgate dos filhotes e busca pela mãe

De acordo com o delegado, a prioridade agora é resgatar a cadela mãe, para que ela possa continuar amamentando os filhotes e garantir a sobrevivência dos animais. “Vamos solicitar as medidas judiciais cabíveis e tomar providências urgentes para proteger os cães”, destacou.

Identificação do responsável e inquérito policial

A Polícia Civil já identificou a responsável pelo abandono e deve apresentar as provas à Justiça. O delegado adiantou que imagens mostram o momento em que os filhotes foram colocados em um saco de lixo e jogados na lixeira. A investigação segue em andamento.

Denúncia e conscientização da população

O delegado Amir Salmen fez um apelo à população para continuar denunciando casos de maus-tratos contra animais. “Como ser humano, essa atitude é desprezível. Precisamos da ajuda da comunidade para evitar situações como essa”, reforçou.