Durante patrulhamento na Rua Benjamin Constant, no centro de Siqueira Campos, a Polícia Militar observou dois indivíduos mudando repentinamente de direção ao avistarem a viatura, demonstrando comportamento suspeito. Diante da situação, os policiais realizaram abordagem, procedendo à busca pessoal dos envolvidos.

Durante a revista, foi localizada com um dos abordados, no bolso esquerdo de sua vestimenta, uma porção de maconha acondicionada em um invólucro plástico. Questionado, o indivíduo afirmou ser usuário da substância e declarou que o material encontrado era destinado ao seu próprio consumo. Indivíduo foi encaminhado para as devidas providências.