Durante patrulhamento na Rua Júlio Farah, na Vila Hermínia, a Polícia Militar identificou movimentação suspeita em um ponto já conhecido por denúncias de comércio de entorpecentes. Ao avistar a viatura, um indivíduo rapidamente entrou em uma residência e apagou as luzes, gerando fundadas suspeitas.

Após novas diligências na área, os policiais flagraram o mesmo suspeito saindo do imóvel e, ao perceber novamente a presença policial, retornou abruptamente para dentro da casa. Em outro momento, ele foi visto caminhando com uma adolescente em direção a outro possível ponto de tráfico, demonstrando nervosismo ao notar a aproximação dos policiais militares.

Realizada a abordagem, foram encontrados no bolso do suspeito *06 pinos de cocaína*, além de um aparelho celular que tentou repassar à jovem que o acompanhava. Diante da materialidade do crime, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local.