Na tarde deste sábado (25), a Polícia Militar de Carlópolis realizou uma ação bem-sucedida de combate ao tráfico de drogas no bairro Água Seca, às margens da PR-151.

A equipe policial, após receber informações via Central de Operações (Copom) sobre possível comercialização de entorpecentes em uma residência, deslocou-se até o local para averiguar a denúncia. Ao chegar, os policiais visualizaram vestígios de drogas pela janela da casa, o que motivou o adentramento tático e a abordagem ao suspeito.

Durante a ação, o homem ofereceu resistência passiva, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para garantir a segurança da equipe. Na sequência, os policiais localizaram duas porções de drogas — uma de maconha e outra de cocaína — confirmando parte das informações repassadas à corporação.

A denúncia também mencionava que o suspeito mantinha conversas e imagens relacionadas ao tráfico em seu aparelho celular, o qual foi apreendido para análise pela Polícia Civil.

O indivíduo foi conduzido à delegacia para as providências legais cabíveis, junto com o material apreendido.

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas, ressaltando a importância das denúncias anônimas da população, que podem ser feitas pelo número 181 (Disque Denúncia), garantindo sigilo total ao denunciante.