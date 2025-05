Na noite desta terça-feira (26), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º BPM, efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas em Japira/PR, durante patrulhamento no Centro da cidade.

A equipe policial abordou um homem que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo. Durante a busca pessoal, os militares localizaram em seu bolso um invólucro plástico contendo aproximadamente 5 gramas de substância análoga à maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado ao hospital para atendimento médico e laudo de integridade física. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da 37ª DRP para os procedimentos cabíveis.