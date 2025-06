Durante patrulhamento ostensivo na Rua Natel de Camargo, região amplamente conhecida por denúncias de tráfico de entorpecentes, equipes Policiais Militares da ROTAM e Rádio Patrulha visualizaram um indivíduo saindo da residência alvo das denúncias. Ao notar a aproximação policial, ele demonstrou nervosismo e levou a mão ao bolso, motivando a abordagem. Na busca pessoal, foi localizada _*uma pedra de crack,*_ embalada em plástico verde, com características de fracionamento para comercialização.

Em continuidade às diligências, a equipe policial avistou outro indivíduo entrando na residência e, ao perceber a presença dos policiais militares, correu para o interior do imóvel segurando um pequeno invólucro. No banheiro, ele tentou lançar o conteúdo no ralo do chuveiro, mas a ação foi frustrada pelos policiais, que conseguiram recuperar _*29 pedras de crack.*_ O material dispensado possuía características idênticas à droga encontrada na abordagem inicial.

Durante buscas no interior da residência, foi localizada _*uma porção de cocaína, pesando 23,1 gramas,*_ sobre uma cadeira próxima à cama. Também foram apreendidos R$ 387,00 em dinheiro trocado, escondidos sob uma jaqueta, além de uma máquina de cartão, celulares e uma agenda com anotações referentes à comercialização de drogas.

O indivíduo, alvo das denúncias de ser o traficante, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, onde o material ilícito foi entregue à autoridade competente.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com o combate ao tráfico de drogas e a segurança da população.