A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou hoje (2) a prova escrita do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de docente do curso de Odontologia, do Campus Jacarezinho. Esse é o primeiro concurso da instituição específico para a contratação de professores para o curso.

Ao todo, são ofertadas nove vagas, sendo oito para Ampla Concorrência e uma para Candidatos Afrodescendentes. A contratação será na classe de Professor Adjunto, em seu nível inicial.

Segundo o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a contratação de novos docentes é vital para fortalecer os cursos de graduação da Universidade. “A contratação de professores é de suma importância para elevar a qualidade do ensino e tem sido uma de nossas prioridades, graças ao apoio do governo do Paraná e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). Tivemos há poucos meses a maior posse de docentes da história da UENP e agora demos mais um passo para contratarmos os primeiros professores efetivos do curso de Odontologia”, explicou.

A presidente da Comissão Organizadora do Concurso, professora Luciana da Silva Lirani, destacou a importância do concurso para a UENP. “Essa é a primeira vez que a Universidade tem um concurso na área de Odontologia. Esses docentes vão compor o colegiado de membros efetivos dentro da área de Odontologia, porque até hoje nós só tivemos professores temporários compondo o colegiado, mesmo o curso já existindo há algum tempo. É muito importante que consigamos compor esse colegiado de membros efetivos dentro desse curso que é muito importante para o Centro de Ciências da Saúde (CCS)”, enfatizou.

As próximas etapas do Concurso Público serão a Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório; a Prova de análise e arguição do plano de trabalho, de caráter classificatório; e a Prova de Títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas em Jacarezinho.