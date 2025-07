Na noite de quinta-feira (10), por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em Santo Antônio da Platina/PR. A denúncia informava que uma mulher estaria sendo agredida por seu convivente.

No local, os policiais encontraram a vítima visivelmente alterada e, inicialmente, sem condições de relatar o ocorrido. Durante a conversa, ela afirmou sentir dores na orelha direita e indicou ter sido agredida pelo companheiro. A equipe constatou que a orelha apresentava vermelhidão e inchaço, além de diversos arranhões na barriga e no braço esquerdo.

O suspeito foi localizado e relatou que, ao chegar em casa, teria sido agredido pela companheira, apresentando arranhões no rosto e pescoço. Ele também afirmou que a mulher teria se cortado com uma navalha. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito um invólucro contendo substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10,4 gramas.

Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro para a confecção de laudo médico e, posteriormente, à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A mulher, na presença da mãe, confirmou que os cortes haviam sido autoinfligidos, mas que a lesão na orelha foi causada pelo companheiro, sem saber precisar se por soco ou chute.

A ação resultou no encaminhamento de um homem e uma mulher, além da apreensão de 10,4 gramas de substância análoga à maconha. A atuação rápida e eficaz da Polícia Militar garantiu a segurança das partes envolvidas e a devida condução dos fatos à autoridade competente.