A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, ofereceu total suporte logístico para a realização de um importante encontro entre três unidades do Tiro de Guerra (TG) da região. A atividade ocorreu no sábado (12) e domingo (13), na área da Escola Agrícola, e reuniu 136 jovens atiradores de Santo Antônio da Platina/PR, Cambará/PR e Jacarezinho/PR.

Estrutura e apoio da prefeitura foram essenciais

O espaço foi cedido pela gestão municipal, que também disponibilizou uma equipe técnica de eletricistas para garantir que toda a infraestrutura estivesse pronta para receber os militares. “Sem esse apoio, seria inviável montar toda a estrutura necessária para as atividades de campo”, destacou o sargento Leone Colomby, instrutor do TG 05-004, de Santo Antônio da Platina.

Três municípios representados no treinamento regional

Participaram do evento:

TG 05-004 – Santo Antônio da Platina (Sgt. Colomby)

TG 05-001 – Cambará (Sgt. Neri)

TG 05-007 – Jacarezinho (Sgt. Eberson)

O objetivo foi promover integração, resistência física e espírito de equipe entre os jovens atiradores por meio de diversas provas práticas.

Marchas, pistas e atividades de sobrevivência marcaram o encontro

As atividades começaram às 7h da manhã de sábado, com a recepção dos grupos em frente à unidade do TG de Santo Antônio da Platina. Em seguida, os militares saíram em marcha, passando pela rua Marechal Deodoro, Vila Rica e pela PR-439, até chegarem à Escola Agrícola, onde permaneceram até o final da tarde de domingo.

Durante os dois dias, os jovens participaram de um circuito intenso de atividades, incluindo:

Marcha de 12 quilômetros;

Pista de progressão;

Treinamento de orientação;

Transporte de feridos (com o instrutor Camacho, do Samu de Jacarezinho);

Pista de cordas;

Pista mensageiro.

Treinamento reforça disciplina e preparo físico dos jovens

Segundo os organizadores, a programação teve como foco o fortalecimento da disciplina, liderança, cooperação e preparo físico dos atiradores. O sargento Colomby ressaltou que o evento reforça os laços entre as unidades do Tiro de Guerra da região e estimula a dedicação dos jovens ao serviço militar e à cidadania.