Na tarde de domingo (08/03), por volta das 14h, um acidente grave foi registrado no km 35,7 da BR-369, em Andirá (PR). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência envolvendo uma motocicleta Yamaha/MT09 e um Jeep/Renegade.

De acordo com informações oficiais, o Jeep reduzia a velocidade para transpor um quebra-molas quando foi atingido na traseira pela motocicleta. O impacto deixou o condutor da moto, um jovem de 21 anos, com ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital de Andirá.

Detalhes da ocorrência

– Vítima: motociclista de 21 anos, em estado grave.

– Condutor do Jeep: homem de 55 anos, ileso, testou negativo para álcool.

– Fatores da colisão: perícia apontou velocidade incompatível e ausência de frenagem por parte do motociclista.

– Local: pista dupla, reta, tempo seco, limite de velocidade de 60 km/h.

Ambos os condutores estavam com habilitação regular. Após os procedimentos de perícia e remoção dos veículos, o tráfego foi normalizado no trecho.

A PRF reforça que o respeito aos limites de velocidade e a atenção em trechos com quebra-molas são fundamentais para prevenir acidentes graves.