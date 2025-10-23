A Polícia Militar vem intensificando as operações de fiscalização de trânsito em diversos municípios da área do 2°BPM, com o objetivo de coibir infrações, reduzir acidentes e garantir a preservação da ordem pública.

As ações, que contam com o empenho das equipes de Radiopatrulha, têm sido realizadas de forma estratégica, especialmente em locais de maior movimentação de veículos e registros de irregularidades. Durante as abordagens, são verificados itens obrigatórios, documentação dos condutores e condições de segurança dos veículos.

A intensificação das fiscalizações visa não apenas aplicar a lei, mas também conscientizar a população sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito. A medida busca prevenir condutas como direção perigosa, condução sob efeito de álcool, escapamentos irregulares, ausência de habilitação e outras práticas que colocam em risco a segurança de todos.

A Polícia Militar reforça que as operações continuarão ocorrendo de forma contínua, com foco na redução de acidentes, no respeito às leis de trânsito e na manutenção da tranquilidade pública.