A Polícia Militar do Paraná, por meio da Patrulha Maria da Penha, está realizando uma série de palestras e atividades educativas em apoio à Operação Virtude 2025, que teve início nesta quarta-feira (1º), em todo o Estado. A ação tem como principal objetivo combater a violência contra a pessoa idosa, fortalecendo a rede de proteção e promovendo a conscientização sobre os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003).

Durante o mês de outubro — período alusivo à campanha —, as equipes da Patrulha Maria da Penha estão atuando de forma integrada e preventiva, levando informação e orientação a diferentes públicos, especialmente em escolas, centros comunitários, instituições de longa permanência e grupos da terceira idade. As palestras abordam temas como respeito, dignidade, prevenção de abusos físicos, psicológicos e financeiros, além de divulgar os canais de denúncia e de apoio às vítimas.

A iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre a Secretaria de Segurança Pública (SESP) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que buscam reduzir a subnotificação de casos e ampliar o alcance das ações de proteção em todo o território paranaense.

Além das atividades educativas, a Operação Virtude contempla também ações repressivas e cumprimento de mandados judiciais contra agressores, intensificação do patrulhamento preventivo e articulação com órgãos de assistência social e direitos humanos.

De acordo com a coordenação local da Patrulha Maria da Penha, a presença da Polícia Militar nas comunidades tem um papel essencial na prevenção da violência e na aproximação com a população idosa, reforçando o compromisso da instituição com a defesa dos direitos humanos e a preservação da vida.

A população pode contribuir com a campanha denunciando casos de maus-tratos, abandono, agressões ou negligência contra idosos por meio do Disque Denúncia 181, que funciona 24 horas por dia e garante o anonimato do denunciante.

Operação Virtude

A Operação Virtude é uma das maiores campanhas nacionais voltadas à proteção da pessoa idosa. Desenvolvida em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a ação busca despertar a sociedade para o papel fundamental do respeito e da solidariedade entre as gerações.