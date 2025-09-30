Na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 13h15, um ato que ainda será investigado a motivação, no Terminal Rodoviário de Wenceslau Braz, na região central da cidade, terminou em morte.

Segundo informações, a vítima foi socorrida por uma ambulância, mas chegou sem vida ao hospital.

Durante buscas, a Polícia localizou o suspeito nas imediações do terminal. Ele apresentava escoriações nas mãos e foi reconhecido por pessoas que presenciaram o fato.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz para as providências cabíveis.