Na noite desta segunda-feira (29), por volta das 23h, a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de furto de cabos de telefonia na Colônia São Miguel, município de Joaquim Távora, próximo às Fazendas IAPAR e San Rafael, na rodovia sentido Guapirama.

A ação ocorreu após denúncia recebida pela Patrulha Rural, informando sobre um veículo em atitude suspeita nas imediações. Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou um carro estacionado à margem da rodovia e dois indivíduos manuseando fios de telefonia com ferramentas.

Durante a abordagem, foram localizados cerca de 500 metros de cabos de telefonia, além de alicates e outros instrumentos usados para o corte. O material apreendido estava parcialmente dentro do veículo e espalhado pela rodovia.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora, juntamente com o veículo, as ferramentas e o material furtado, para as providências legais cabíveis.