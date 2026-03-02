Na noite deste domingo(01), a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Totó Carvalho, em Ribeirão do Pinhal.

Segundo relato da vítima, ela teria sido agredida pelo marido após uma discussão no interior da residência. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a mulher do lado de fora da casa, visivelmente abalada e com lesões aparentes, incluindo inchaço na testa e marcas de mordidas no rosto e na perna.

De acordo com a vítima, o desentendimento teve início após ela questionar o companheiro sobre o empréstimo do veículo do casal. Durante a discussão, o homem teria partido para agressões físicas com socos e mordidas, além de danificar objetos da residência, quebrando vidros da porta da cozinha e avariando uma motocicleta.

Ainda conforme o relato, o agressor teria se armado com uma faca e tentado desferir golpes contra a vítima, que conseguiu se esquivar. A faca atingiu móveis e a parede da residência, sofrendo inclusive deformação na ponta devido à força empregada.

Ao chegar ao local, a equipe policial tentou dialogar com o autor, que se encontrava bastante alterado e se recusou a acatar as ordens legais para acompanhar os policiais até a delegacia. Diante da negativa e da resistência, foi necessário o ingresso na residência e o uso de técnicas de imobilização e algemas, conforme prevê a legislação, para conter o agressor.

Durante toda a ocorrência, o homem proferiu ameaças contra a esposa e contra os policiais, afirmando que, ao sair da prisão, cometeria novos atos de violência.

Após a contenção, as partes foram encaminhadas ao hospital para exame de lesões corporais, sendo constatadas múltiplas lesões na vítima. Em seguida, o autor, a vítima e a arma branca apreendida foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.