Entre as 23h e 2h do dia 28/02/2026, equipes da Polícia Militar realizaram uma Operação Lei Seca no município de Siqueira Campos, conforme a Ordem de Operação nº 002/2026. A ação contou com efetivo da CPU e da Rádio Patrulha Auto (RPA), com o objetivo de intensificar a fiscalização e prevenir acidentes relacionados ao consumo de álcool ao volante.

Durante a operação, foram utilizados etilômetros passivos e ativos para verificação de possível ingestão de bebida alcoólica pelos condutores, além de abordagens preventivas a veículos que transitavam pela região.

Ao todo, foram abordados 23 automóveis e 15 motocicletas. As fiscalizações resultaram na confecção de 13 Autos de Infração de Trânsito (AITs), referentes a diversas irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Entre as principais infrações registradas, destacam-se casos relacionados à condução de veículo por pessoa não habilitada, entrega de veículo a condutor sem habilitação, ausência do uso de cinto de segurança, direção perigosa, avanço de sinal vermelho, irregularidades em equipamentos obrigatórios e outras infrações administrativas.

A operação teve como foco principal aumentar a segurança viária, coibir comportamentos de risco e reforçar a presença policial nas vias, contribuindo para a redução de acidentes e preservação de vidas.