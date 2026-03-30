Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo, na região central de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com o boletim policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo na Rua Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades de um hospital, quando avistou uma motocicleta com a placa amassada, dificultando a identificação. Ao tentar se aproximar para averiguação, os policiais perceberam que o condutor demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, chegando a frear bruscamente e quase cair, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontradas diversas porções de cocaína já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie em notas fracionadas e um aparelho celular que recebia ligações frequentes, levantando suspeitas de atividade relacionada ao tráfico.

Em relato aos policiais, o suspeito afirmou que realizava a entrega de entorpecentes a mando de outra pessoa, atuando no esquema de “delivery” de drogas. Ele também informou que a motocicleta utilizada havia sido fornecida por esse suposto associado.

Na verificação do veículo, os policiais constataram indícios de adulteração no número do motor, que não correspondia aos demais sinais identificadores da motocicleta. A irregularidade reforçou a suspeita de crime.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para avaliação médica. Em seguida, foi entregue à autoridade policial de plantão.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram, em um terreno baldio próximo ao local da abordagem, uma quantidade adicional de drogas, além de balanças de precisão e substâncias alucinógenas, que também foram apreendidas.