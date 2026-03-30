Uma operação da Lei Seca realizada pela Polícia Militar resultou na prisão de um condutor por embriaguez ao volante, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A abordagem ocorreu na Avenida Joaquim Antônio de Carvalho, durante fiscalização de rotina.

De acordo com a equipe policial, o homem conduzia uma motocicleta que apresentava pendências administrativas desde 2022. Durante a verificação, também foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

Submetido ao teste do etilômetro, foi registrado índice de álcool no sangue acima do limite permitido por lei, configurando crime de trânsito. Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão.

Na sequência, ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do pelotão após a lavratura das notificações pertinentes.