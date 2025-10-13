Na noite de sexta-feira (10), por volta das 22h, a Polícia Militar de Cambará realizou uma importante ação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e objetos relacionados à atividade ilícita.

A equipe policial recebeu informações privilegiadas de que um indivíduo estaria há vários meses atuando no comércio ilegal de drogas na cidade, utilizando veículos e aplicativos de mensagens para realizar entregas de entorpecentes como cocaína e maconha.

Durante patrulhamento, com o apoio de um policial civil, os militares localizaram o suspeito conduzindo um veículo. Na abordagem, foram encontradas duas porções de cocaína e R$ 587,00 em dinheiro trocado. Questionado, o homem admitiu possuir mais drogas em sua residência.

Com a autorização dos familiares, os policiais realizaram busca domiciliar, encontrando aproximadamente 40 porções de cocaína já embaladas para venda, cerca de 23 gramas da substância, além de quatro pedaços de maconha totalizando 120 gramas e um bloco maior de cocaína pesando 90,38 gramas.

No local também foram apreendidos duas balanças de precisão, embalagens plásticas para fracionamento, quatro aparelhos celulares, uma munição calibre .357 e o veículo utilizado no transporte das drogas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para exame de lesões corporais. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cambará, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação demonstra o comprometimento das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e reforça o trabalho integrado entre Polícia Militar e Polícia Civil, garantindo mais segurança à população cambaraense.