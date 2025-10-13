Na madrugada deste sábado (11), por volta das 00h30min, a Polícia Militar de Ribeirão Claro atendeu a uma grave ocorrência de homicídio registrada em uma estrada rural próxima ao bairro Sombreiro.

De acordo com as informações repassadas à equipe, um homem teria sido visto agredindo uma mulher e correndo atrás dela e de outro indivíduo portando uma faca e uma tesoura. As equipes policiais se deslocaram rapidamente até o local indicado.

Momentos depois, uma mulher apareceu pedindo ajuda, relatando que o autor seria seu convivente e que ele vinha fazendo ameaças constantes e exigindo dinheiro para o consumo de drogas. Segundo o relato, temendo novas agressões, ela havia pedido auxílio a familiares e a um amigo, que foi buscá-la no local, quando o agressor chegou em atitude violenta.

O suspeito teria danificado um veículo e diversos objetos dentro da residência, antes de se armar com uma faca e uma tesoura e atacar a vítima do sexo masculino, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Durante as diligências, os policiais realizaram buscas pela região e localizaram o suspeito empurrando uma motocicleta em uma estrada próxima. Ele ainda portava a tesoura utilizada na ação. O homem recebeu voz de prisão e foi algemado para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos cabíveis. A mulher do suspeito e familiares das vítimas foram encaminhados para atendimento médico, sendo que uma delas entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizada.

Como no local havia duas crianças, o Conselho Tutelar também foi acionado para prestar o devido amparo. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, após passar por exame médico de praxe, e permanece à disposição da Justiça.