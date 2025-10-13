Na noite desta sexta-feira (10), a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas na região central do município.

Durante patrulhamento de rotina nas proximidades da praça central, a equipe policial avistou dois indivíduos sentados em um banco público que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo, levando um deles a esconder algo no bolso. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem.

Na revista pessoal, foi encontrada com o adulto uma pedra de crack, 1,3 gramas de maconha e 3,4 gramas de cocaína, todas fracionadas e prontas para comercialização, além de R$ 304,00 em dinheiro trocado e um aparelho celular. Com o adolescente, os policiais localizaram R$ 65,00 em espécie.

Diante da situação, os dois foram conduzidos à 4ª Companhia da Polícia Militar para elaboração do boletim de ocorrência e, posteriormente, ao pronto-socorro municipal, onde passaram por exames médicos. Em seguida, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, porém, segundo informações repassadas pela conselheira de plantão, seria feito contato com os responsáveis do menor para comparecimento à delegacia. Como não houve o comparecimento de familiares, o adolescente foi encaminhado pelas equipes policiais.

A ocorrência reforça o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de entorpecentes e na prevenção da participação de menores em atividades ilícitas, contribuindo para a segurança e tranquilidade da comunidade platinense.