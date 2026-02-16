Um trator furtado foi recuperado por equipes da Polícia Militar ao meio-dia desta segunda-feira(16), durante diligências realizadas na zona rural de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação ocorreu na região conhecida como Estrada do Matão, na localidade de Lavrinha.

De acordo com a corporação, as buscas tiveram início após o registro de furto do maquinário em uma propriedade rural do município. A partir de imagens e informações levantadas, os policiais apuraram que o veículo poderia ter sido levado para outra área rural, onde passaram a concentrar as diligências.

Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que um trator com características semelhantes havia sido visto em uma propriedade particular. No local indicado, os policiais encontraram um trator vermelho estacionado no terreiro, entre duas residências.

Após a verificação do número de chassi, foi confirmada a correspondência com o veículo furtado. Um responsável familiar presente na propriedade informou que o trator havia sido deixado ali no sábado pela manhã por um terceiro ligado ao morador do local.

Posteriormente, em contato telefônico, o morador relatou que uma pessoa da região teria oferecido o trator sob a justificativa de que o proprietário não conseguiria mais arcar com o financiamento, propondo a transferência das parcelas. Segundo o relato, nenhum pagamento havia sido efetuado até então.

Diante da confirmação de que se tratava de produto de furto, o maquinário foi apreendido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.