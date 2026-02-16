A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promove no próximo dia 24, às 17 horas, uma audiência pública para debater a implantação dos pórticos do pedágio sem cancela nas rodovias do estado. O chamado sistema free flow vem gerando polêmica desde que alguns deputados estaduais subiram na tribuna da Alep para se queixar da instalação dos equipamentos do pedágio eletrônico.

A iniciativa tem como objetivo solicitar às concessionárias responsáveis informações detalhadas sobre o funcionamento do novo modelo de cobrança, diante de questionamentos apresentados por moradores de municípios impactados pelo sistema. A audiência vai acontecer no auditório da Alep.

Segundo o presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia, deputado Ney Leprevost (União Brasil), é fundamental garantir transparência no processo e assegurar que a população tenha pleno conhecimento das regras de operação e fiscalização.

“Queremos explicações claras e detalhadas sobre esse novo modelo. Embora seja dever da ANTT, órgão do governo federal, fiscalizar e garantir que o sistema funcione corretamente, não iremos nos omitir diante das dúvidas e preocupações da população. Nosso compromisso é defender o cidadão paranaense e assegurar que não haja prejuízos ou penalizações injustas”, afirma o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil).

A comissão ressalta que eventuais mudanças no sistema de pedágio devem ser acompanhadas de ampla divulgação de informações e mecanismos que evitem penalizações indevidas aos usuários.

Sociedade quer clareza sobre pedágio sem cancela, diz deputado

O coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias na Alep, deputado Fábio Oliveira (Podemos), diz que a sociedade paranaense precisa entender “com absoluta clareza” como será implementado o pedágio free flow (cancela livre).

“Esta audiência pública não é mera formalidade, mas um verdadeiro exercício de fiscalização e responsabilidade. Não estamos questionando a tecnologia, mas exigindo regras claras e critérios objetivos. Não podemos esquecer que o Paraná já enfrentou 25 anos de contratos mal fiscalizados e prejuízos à população, e muito menos permitir que os erros do passado voltem a assombrar os paranaenses”, disse o deputado Fábio Oliveira (Podemos).

A audiência será aberta ao público e deve reunir representantes das concessionárias, autoridades e usuários das rodovias. O encontro pretende esclarecer aspectos técnicos do modelo, ouvir demandas da sociedade e discutir possíveis ajustes na sua implementação.