Um grave acidente marcou a noite desta quarta-feira (11) na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão traseira entre dois caminhões, registrada por volta das 22h no quilômetro 51,2 da rodovia, resultou na morte de um dos motoristas e mobilizou diversas equipes de resgate e autoridades.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que seguia atrás atingiu violentamente a traseira do veículo da frente. Com o impacto, o condutor do segundo caminhão ficou preso às ferragens da cabine. Equipes médicas da concessionária EPR Litoral Pioneiro e do Corpo de Bombeiros trabalharam intensamente no desencarceramento, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Civil esteve presente para dar início às investigações e acompanhar os procedimentos. O Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho foi acionado para a remoção do corpo e realização dos trâmites legais. As causas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

Esse tipo de acidente reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias da região, especialmente em trechos de grande movimentação de veículos pesados.