Agnaldo Araújo, de 44 anos, acaba de se formar em direito e chamou a atenção ao homenagear, no último dia 15 de janeiro, os pais que trabalham como cortadores de cana. A fala em referência aos pais aconteceu durante sua graduação.

Em sua colação de grau, Agnaldo subiu no palco ao som da música Estrada, do Cidade Negra, e depois posou para fotos com um facão e uma enxada nas mãos lembrando os pais que eram cortadores de cana em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.

“Foi um momento muito emocionante onde entrei e subi no palco com uma enxada e um facão nas mãos”, escreveu Agnaldo ao relatar o momento no Facebook.

