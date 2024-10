No dia 23 de outubro, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 2° BPM realizou uma palestra no Colégio Cívico-Militar Professor Segismundo Antunes Netto. A iniciativa faz parte da Operação Mulher Segura e teve como objetivo conscientizar e combater a violência doméstica e familiar.

Durante a palestra, foram abordados temas como a história da Lei Maria da Penha, os diferentes tipos de violência, o ciclo da violência, medidas protetivas de urgência e formas de denunciar. Além disso, foi destacada a importância da rede de apoio às vítimas de violência.

Resultados:

01 Palestra

90 alunos

A ação reforça o compromisso da Patrulha Maria da Penha em educar e proteger a comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor para todos.