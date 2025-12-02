Na manhã desta terça-feira (02), foi deflagrada em Ourinhos a operação policial CODESUL II, mobilizando diversas viaturas e helicópteros que sobrevoaram o município. A ação contou com a participação integrada das Polícias dos Estados de São Paulo, Paraná e de outras unidades da federação.

O objetivo principal da operação é o combate ao narcotráfico e a outros crimes relacionados à criminalidade organizada na região. Durante as atividades, foram empregados cães farejadores especializados na detecção de entorpecentes, ampliando a capacidade de fiscalização e busca.

A operação CODESUL II faz parte de um esforço conjunto de segurança pública, voltado para a repressão de atividades ilícitas e para o fortalecimento da cooperação entre forças policiais estaduais.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DRw-uhljT7a/?igsh=MWt1YXpmeXR1eTg5cg==