Na manhã desta quarta-feira (06), uma ação integrada entre a Polícia Militar e PCPR, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos pontos estratégicos de um município da região Norte Pioneiro do estado.

Batizada de Operação “Conexão Final”, a iniciativa teve como principal objetivo o combate ao tráfico de entorpecentes e a desarticulação de grupos criminosos atuantes na localidade. A ofensiva contou com a participação de equipes especializadas, incluindo unidades de diligências, patrulhamento tático, motociclistas, operações com cães e radiopatrulha.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, houve prisões em flagrante, além da apreensão de substâncias ilícitas já preparadas para comercialização. Todo o material recolhido será analisado pelas autoridades competentes.

A operação é fruto de um trabalho contínuo de investigação e inteligência, evidenciando a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança pública. A ação reforça o compromisso das instituições em coibir a criminalidade e garantir a segurança da população.

Os detidos foram encaminhados à delegacia da região, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos nas atividades ilícitas.