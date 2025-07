Desde de a última segunda-feira, 21 de julho de 2025, a *Secretaria de Segurança Pública do Paraná* deu início à operação *SINERGIA II*, uma ação integrada entre as forças de segurança, visando intensificar o combate à criminalidade em todo o estado.

No Norte Pioneiro do Paraná, o lançamento foi na cidade *Ibaiti/PR, na tarde de hoje, 24 de julho.* *A Operação Sinergia II*, coordenada pelas forças de segurança pública, em uma ação estratégica voltada ao combate à criminalidade e ao fortalecimento da segurança da comunidade local.

A operação contou com a atuação integrada da *Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros,* demonstrando que a cooperação entre diferentes órgãos é imprescindível para garantir a ordem e a proteção da população. A união dessas instituições reforça a capacidade de resposta diante de situações ilícitas e potencializa a eficácia das ações policiais.

As ações incluem:

• Cumprimento de diversos mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela Justiça local;

• Bloqueios em vias estratégicas de acesso e circulação urbana;

• Saturação em áreas com maior incidência de criminalidade, através de patrulhamentos intensificados.

A expectativa das forças de segurança é que a operação proporcione maior sensação de segurança à população, reduzindo ocorrências criminosas e fortalecendo a presença policial nas áreas urbanas, rodovias e estradas rurais. Além disso, a iniciativa busca desestimular atividades ilícitas e ampliar a fiscalização de indivíduos em situação de fundada suspeita.

Com essa ação coordenada, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná reforça seu compromisso com a proteção da comunidade e a eficiência das estratégias de combate ao crime, demonstrando que a integração das forças policiais é fundamental para garantir a ordem e a tranquilidade no estado.