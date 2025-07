Cinquenta e uma famílias de Guapirama, no Norte Pioneiro, realizaram o sonho da casa própria nesta quinta-feira (24) com a entrega das unidades do Residencial Novo Horizonte. A solenidade contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O empreendimento, que recebeu R$ 5,2 milhões em investimentos, foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, a Caixa Econômica Federal e a construtora Aviv.

O projeto contou com mais de R$ 1 milhão em recursos do programa Casa Fácil Paraná, liberados por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). O valor foi destinado ao subsídio de entrada para aquisição dos imóveis, no valor de R$ 20 mil por família, o que facilitou o acesso ao financiamento imobiliário para famílias com menor renda.

“O Casa Fácil Paraná é o maior programa de construção de casas do Brasil, criado aqui no nosso governo com o apoio dos deputados estaduais e a partir do diálogo com o setor produtivo, transformando a vida de milhares de pessoas em todas as regiões do Estado”, afirmou o governador durante a entrega das chaves.

“Somente em julho estamos entregando 5 mil casas em todo o Paraná, todas prontas e indo direto para as famílias. E com um diferencial importante: o Estado banca os R$ 20 mil de entrada do financiamento para famílias com até quatro salários mínimos, algo que muitas vezes é o principal obstáculo para quem sonha com a casa própria”, acrescentou Ratinho Junior.

Além do apoio estadual, os compradores puderam utilizar os benefícios do programa Minha Casa, Minha Vida, com descontos variáveis de acordo com a faixa de renda. O uso do saldo do FGTS também foi autorizado como parte do pagamento. Com isso, as prestações dos financiamentos, que podem chegar a até 420 parcelas, ficaram mais acessíveis para os beneficiários.

A área onde as casas foram construídas conta com uma ampla estrutura, próxima de escolas, comércio local e de diversos equipamentos de lazer, como quadras de futebol, vôlei, basquete e uma pista de skate.

“Guapirama é um município pequeno, com menos de 5 mil habitantes, e essas 51 casas representam um investimento muito significativo para nós. Além de realizarem o sonho da casa própria para dezenas de famílias, as obras também movimentaram a economia local e geraram empregos, o que faz toda a diferença para uma cidade com renda média mais baixa como a nossa”, comentou o prefeito de Guapirama, Pedro de Oliveira.

NORTE PIONEIRO – A entrega em Guapirama foi a terceira realizada pelo governador no Norte Pioneiro ao longo desta quinta-feira. Mais cedo, Ratinho Junior participou da entrega de 123 moradias em Andirá e de 88 apartamentos em Santo Antônio da Platina, totalizando 273 imóveis entregues em um único dia na região.

De acordo com o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, que chefia a pasta à qual a Cohapar está vinculada, a construção de moradias populares integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento urbano e regional. “Esse trabalho faz parte de um pacote de infraestrutura que busca garantir que as cidades do interior, especialmente as de menor porte, tenham condições adequadas para acompanhar o crescimento do Paraná”, afirmou.

Segundo ele, a meta é oferecer dignidade e oportunidades onde as pessoas vivem, evitando a migração forçada para os grandes centros. “As cidades grandes também já enfrentam dificuldades para absorver novos moradores. Queremos dar condições para que as pessoas possam permanecer em suas cidades de origem, perto da família, com acesso a moradia e emprego”, completou.

“Só nos últimos 20 anos, o Paraná ganhou mais de 1 milhão de habitantes, com gente chegando de outros estados e países. Por isso, precisamos planejar e investir para acompanhar esse crescimento com qualidade de vida”, disse.

Desde 2019, o programa Casa Fácil Paraná já beneficiou aproximadamente 116 mil famílias com diferentes modalidades de atendimento habitacional, alcançando 365 municípios e somando R$ 1,2 bilhão em investimentos já aplicados e mais R$ 1,5 bilhão reservados para novos projetos.

A principal ação da iniciativa é o repasse de subsídios de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos, aplicados como entrada em financiamentos habitacionais da Caixa Econômica. Essa medida resolve um dos principais gargalos do programa federal Minha Casa, Minha Vida, cujos financiamentos cobrem até 80% do valor dos imóveis.

Somente nesta modalidade, quase 88 mil famílias foram atendidas nos últimos seis anos e meio, com aportes estaduais que somam mais de R$ 1 bilhão. O impacto da política habitacional, no entanto, é ainda maior: considerando os recursos públicos e privados mobilizados pelas obras, o valor total ultrapassa R$ 20 bilhões.

“A Cohapar tem atuado de forma estratégica para garantir que os investimentos em habitação cheguem aos municípios com maior vulnerabilidade social. Trabalhamos em parceria com as prefeituras, a Caixa e as construtoras para acelerar a execução dos projetos e assegurar que os empreendimentos atendam aos padrões de qualidade e às necessidades das famílias beneficiadas”, disse o presidente da Cohapar, Jorge Lange.

VIDA NOVA PARA A FAMÍLIA – A inspetora agropecuária Tainá Eggeia da Silva comemorou a conquista da casa própria após 14 anos vivendo de aluguel com o marido e a filha. “Pagar aluguel é um dinheiro que vai embora. Agora vou investir em algo que é meu, aumentar, melhorar, viver com mais liberdade”, contou.

Ela conta que fez questão de acompanhar toda a cerimônia e já está providenciando a mudança. “Hoje é um grande dia, uma conquista que sem o apoio do Estado seria muito mais difícil de alcançar”, completou.

O casal Juliele Aparecida Correia e Julio Aparecido acompanhou diariamente o avanço da obra, já que passava em frente ao residencial levando as filhas para a escola. “É gratificante ver o sonho tomando forma e agora poder dizer que a casa é nossa”, comemorou Juliele.

Julio destacou o esforço para conquistar o imóvel e o papel fundamental do subsídio estadual. “A ajuda deixou a parcela dentro do nosso orçamento. Agora é trabalhar para melhorar ainda mais e garantir um futuro melhor para nossas três filhas”.

PRESENÇAS – Também participaram da inauguração o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; os deputados federais Toninho Wandscheer e Lenir de Assis; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Cobra Repórter; diretores da Aviv Construtora, prefeitos e vereadores de municípios da região.