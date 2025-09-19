Na tarde desta quinta-feira (18), a cidade de Jacarezinho foi palco do lançamento da Operação Sinergia III, uma das maiores ações integradas de segurança pública do Estado. Coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), a operação reúne de forma coordenada todas as forças de segurança estaduais — Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Científica do Paraná, Polícia Penal do Paraná (PPPR) e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CMBPR) — além das Guardas Municipais e parceiros locais.

O objetivo é intensificar o policiamento, reduzir os índices criminais e ampliar a sensação de segurança da população em 63 municípios da região Norte do Paraná, impactando diretamente mais de 1,5 milhão de habitantes. As ações englobam patrulhamento ostensivo, investigações, fiscalização em rodovias, cumprimento de mandados e operações de inteligência.

Resultados já nos primeiros dias

Desde o início da Operação Sinergia III, na última segunda-feira (15), foram realizadas 26 prisões em flagrante, apreendidos aproximadamente 23,4 quilos de drogas e mais de R$ 7 mil em espécie, além de 660 veículos fiscalizados e a recuperação de seis automóveis que haviam sido furtados ou roubados. Esses números demonstram o impacto imediato da força-tarefa na região.

Atuação da Polícia Militar do Paraná

A PMPR participa de maneira estratégica, mobilizando efetivo local e unidades especializadas para reforçar a presença nas ruas e combater a criminalidade.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) atua em ocorrências de alto risco, enquanto o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) presta apoio tático em grandes operações e no controle de distúrbios. O Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) foca em áreas de maior complexidade para prevenir crimes violentos, e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) utiliza aeronaves para patrulhamento aéreo e apoio às equipes em solo.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforça a fiscalização nas rodovias estaduais; as equipes da ROTAM estão preparadas para resposta rápida em situações emergenciais; a Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) auxilia na detecção de drogas, armas e pessoas; e as equipes de rádio patrulha mantêm presença constante nos bairros, garantindo proximidade com a comunidade e atendimento imediato às ocorrências.

Autoridades presentes

O evento de lançamento contou com a presença do secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, do subcomandante-geral, coronel Paulo Henrique Semmer, além do vice-prefeito de Jacarezinho, Antônio Neto e de outras autoridades civis e militares.

Compromisso com a região

Durante a solenidade, o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância da operação para o Norte do Estado:

“A Operação Sinergia demonstra o compromisso do Governo do Paraná e de todas as forças de segurança com a proteção da população. Em Jacarezinho e em toda a região, a Polícia Militar está presente para garantir tranquilidade e enfrentar de forma firme a criminalidade”, afirmou o comandante-geral.

Reforço em todo o Estado

Na data de hoje, a Operação Sinergia III entra em sua fase estadual, com o emprego de mais de 600 viaturas e 1.700 policiais militares, homens e mulheres, mobilizados em todas as regiões do Paraná. O objetivo é cobrir, recobrir e até dobrar o policiamento nas cidades, garantindo presença ostensiva e mais segurança para os 399 municípios do Estado. Essa mobilização massiva fortalece a sensação de tranquilidade e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.

Ações e estratégias em campo

As atividades vão de operações de rua — blitzes, barreiras e patrulhamento em áreas críticas — até ações de inteligência e integração de dados entre delegacias e centros operacionais. Parte da estratégia é aumentar a sensação de segurança por meio da visibilidade policial e, simultaneamente, desarticular grupos e rotas de ação criminosa com foco em tráfico, furtos e crimes contra o patrimônio. Em algumas cidades, a operação inclui também exposições e aproximação com a população para reforçar a relação entre sociedade e segurança pública.

Logística e mobilização

Para viabilizar a amplitude da operação, todo o efetivo disponível foi mobilizado nas regiões contempladas, com coordenação central da SESP. A descentralização em polos regionais (Cornélio Procópio, Jacarezinho, Cambé, Londrina e Ibiporã) facilita o emprego de recursos — inclusive aeronaves do BPMOA e equipes especializadas — e a articulação entre unidades territoriais e especializadas.

Integração entre os estados

A Operação Sinergia III em Jacarezinho também contou com a participação da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), reforçando a integração entre forças de segurança de diferentes unidades da federação. A presença conjunta da PMPR e da PMESP é estratégica, já que Jacarezinho faz fronteira com a cidade paulista de Ourinhos, o que exige ações coordenadas para combater crimes que ultrapassam os limites estaduais. Essa cooperação interestadual fortalece o policiamento ostensivo e investigativo, amplia a troca de informações e contribui para o enfrentamento da criminalidade de forma mais eficiente em todo o Brasil, especialmente nas regiões de divisa entre os estados.

A Operação Sinergia III seguirá em andamento nos próximos dias, com ações concentradas em pontos estratégicos, barreiras policiais e apoio investigativo, para desarticular quadrilhas e prevenir crimes, fortalecendo a presença do Estado em toda a região.