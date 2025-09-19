A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), realizou nesta quinta-feira (18), no Cine Iguaçu, o Seminário de Segurança Pública do Paraná. O evento aberto a toda a população teve como objetivo apresentar as principais ações do Estado voltadas à segurança dos cidadãos.

A programação incluiu a palestra “Ações de Estado de Segurança Pública”, ministrada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Durante sua fala, o secretário destacou o trabalho das forças policiais no combate à criminalidade, além das estratégias que vêm sendo aplicadas para ampliar a segurança em todo o Paraná.

De acordo com a SESP, o encontro foi uma oportunidade para que a comunidade de Jacarezinho e região conhecesse de perto os esforços do governo estadual para enfrentar os desafios da área e promover um ambiente mais seguro para a população.

Além da palestra do secretário de segurança, os presentes ainda puderam assistir outras palestras, sendo elas “Mulher Segura”, “De Homem para Homem”, “Mulher Segura – Adolescentes”, “Prevenção ao Uso de Drogas”.

O evento ainda contou com o lançamento da operação SINERGIA III na cidade de Jacarezinho, fato esse ocorrido as 17 h na praça Rui Barbosa, onde se pode observar exposições de equipamentos das forças policiais, bem como se concentrou o efetivo policial para início da operação.

Vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DOwfXlAEtUY/?igsh=ZzRpc3R5bjllaXh2

Fotos: Portaltanacidade e Assessoria PM