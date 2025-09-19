A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (18) para cumprir 59 mandados judiciais contra uma organização criminosa investigada por despachar drogas pelo sistema dos correios para diversos estados do País. A operação acontece de forma simultânea em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em Curitiba.

Com a atuação de cães de faro e apoio aéreo de um helicóptero da PCPR, os policiais têm a missão de executar 29 ordens de busca e apreensão e 30 de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em novembro de 2024 com a interceptação e apreensão de 17 pacotes enviados via correios. Neles, foram encontradas porções de maconha e haxixe.

Com o aprofundamento da investigação, a PCPR mapeou a estrutura organizacional do grupo e identificou que ele operava de forma compartimentada e hierarquizada, contendo uma ampla gama de colaboradores com funções específicas. O envio dos entorpecentes ocorria tanto em âmbito municipal, quanto para vários estados do país.

“Diante do cenário delineado, a deflagração da operação mostrou-se indispensável não apenas para responsabilizar os agentes identificados, mas, sobretudo, para interromper a empreitada criminosa e coibir o tráfico interestadual no Paraná”, destaca a delegada Grazieli Schmitz.