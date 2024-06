‌Tem início nesta quarta-feira (12) a 55ª edição da FAPI, que chega com uma programação repleta de atrações para todas as idades e gostos e promete ser a melhor e maior de todas A abertura oficial está marcada para quinta-feira (13), a partir das 19h30, na arena de rodeio.

‌Um dos pontos altos da FAPI é sempre a programação musical, que neste ano não decepciona.

O público poderá se encantar com apresentações de renomados artistas da música brasileira. Destaque para a quarta-feira, dia 12, com a presença de Bruno e Marrone e Menos é Mais. Na quinta-feira, 13 de junho, é a vez de Guilherme e Benuto, Luan Pereira e Yza Grillo agitarem a plateia. Já na sexta-feira, 14, Simone Mendes, Rio Negro e Solimões e Open Farra prometem não deixar ninguém parado.

O sábado, 15, reserva apresentações de George Henrique e Rodrigo, Clayton e Romário e Bruno Rosa. E para encerrar com chave de ouro, no domingo, 16, Luan Santana sobe ao palco para um show inesquecível.

‌Além dos grandes nomes da música nacional, haverá também espaço para talentos locais se apresentarem no Palco Alternativo, a partir das 20h.

‌A FAPI não seria completa sem eventos tradicionais como a Cavalgada, marcada para domingo (16) às 9h, com saída na Rotatória do Colleto 3R e Estácio de Sá. Os amantes dos cavalos terão ainda a oportunidade de apreciar a Prova dos 3 Tambores, no dia 15 de junho às 7h, seguida pela final antes do rodeio.

‌Para os aficionados pela raça Crioulo, a Exposição Morfológica Passaporte do Núcleo Sem Fronteiras acontecerá nos dias 15 e 16 de junho, proporcionando aos criadores e admiradores um momento único de apreciação e competição.

‌O Rodeio é uma das atrações mais esperadas, com suas emocionantes montarias e disputas acirradas. Ele ocorrerá de 13 a 16 de junho, a partir das 20h, enquanto o Rodeio Mirim, destinado aos jovens talentos, acontecerá de 12 a 16 de junho, a partir das 19h.

‌Para quem busca uma pausa entre as atividades, o Yakissoba do Fundo Social estará disponível durante todos os dias da FAPI, proporcionando sabores únicos e contribuindo com ações sociais importantes.

‌E para a saúde da mulher, a Carreta da Mamografia estará presente de 11 a 22 de junho, das 8h às 17h, oferecendo exames fundamentais para a prevenção do câncer de mama.