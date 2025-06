Para tornar as férias escolares ainda mais especiais, entre os dias 30 de junho e 10 de julho, o projeto Musicou oferta uma série de oficinas gratuitas para nas cidades de Andirá, Jacarezinho, Porecatu e Santa Mariana. As atividades foram pensadas para acolher tanto quem é aluno matriculado nos núcleos do projeto quanto aqueles que, durante o semestre, não têm condições de participar. É um convite aberto para vivenciar momentos de aprendizado, troca e convivência por meio da música. As matrículas já estão abertas e ficam disponíveis até o último dia da oficina escolhida.

Idealizado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o Musicou é um programa de educação musical presente em quatro regiões do Brasil, que oferece aulas de música gratuitas para crianças, jovens, adolescentes, adultos e pessoas idosas.

Alexandre Soares, Coordenador Pedagógico Geral do projeto Musicou, destaca que “além de complementar as atividades regulares dos nossos alunos, e proporcionar um primeiro contato divertido e prazeroso com o fazer artístico para os novos, a iniciativa mantém seu propósito de oferecer às comunidades um espaço de encontro e integração por meio da música durante o período de férias — um momento em que, muitas vezes, há escassez de atividades culturais nas cidades e regiões próximas aos núcleos do projeto”.

Com patrocínio do Grupo Maringá e em parceria com a UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná, o núcleo Musicou Jacarezinho oferece a Oficina da Canção – Não Deixe o Samba Morrer.

Nessa atividade, que acontece nos dias 2 e 9 de julho, das 18h às 20h30, os alunos e comunidade local são convidados a conhecerem instrumentos e características do samba, além de criarem um arranjo coletivo da música “Não Deixe o Samba Morrer”, de Aloísio Silva e Edson Conceição, utilizando instrumental de percussão, violão, cavaco e a própria voz.

Os núcleos Musicou Andirá, Porecatu e Santa Mariana, patrocinados pela CTG Brasil, também oferecem oficinas nesse período de férias escolares.

Nos dias 01, 03, 08 e 10 de julho (terças e quintas-feiras), das 16h às 18h, o núcleo Musicou Andirá oferta a oficina Samba e Pagode Musicou. Além de cantar clássicos do samba e pagode, os participantes dessa oficina irão conhecer instrumentos de percussão típicos do samba e pagode, em especial o pandeiro. Sem a necessidade de possuir conhecimento musical prévio, os participantes serão apresentados às técnicas e células características desses instrumentos, de forma prática.

Nos mesmos dias, só que das 18h30 às 20h30, o núcleo apresenta a oficina Guitarra – timbres e efeitos. Necessitando ter conhecimento prévio de instrumentos como guitarra, violão, viola caipira ou contrabaixo, a atividade é destinada a alunos e entusiastas de instrumentos de cordas, com objetivo de proporcionar experimentações com diversos efeitos de guitarra e debates sobre timbragem – estilos característicos e as possibilidades de manipulação de timbre.

As oficinas do projeto também acontecerão fora dos núcleos. Em Porecatu, nos dias 01, 03, 08 e 10 de julho, o Musicou leva até ao CCI – Centro de Convivência do Idoso a oficina A música que vem de nós. Essa oficina, que acontece das 18h30 às 20h, é preparada especialmente para o público atendido pelo Centro de Convivência do Idoso de Porecatu, com objetivo de promover experiência de fruição sonora, aliando música e movimentos, canto e percussão corporal.

Também fora do núcleo, nos dias 30 de junho e 7 de julho, o Musicou visita a ONG Cantinho da Criança de Santa Mariana. O projeto apresenta para turmas de 6 a 12 anos e de 13 a 16 anos, a atividade Jogos Musicais no Cantinho da Criança. Essa oficina lúdica tem como objetivo o desenvolvimento da musicalidade, percepção auditiva e expressão artística através de brincadeiras musicais, que envolvam voz, movimento, percussão corporal e instrumentos de percussão cidade de Santa Mariana.

De volta ao núcleo Musicou Santa Mariana, o projeto oferta para alunos e comunidade local a oficina Laboratório de Som, nos dias 01, 03, 08 e 10 de julho, das 17h às 19h. Nessa oficina, os alunos conhecerão parâmetros básicos de captação e manipulação digital de áudio, além do conceito do formato de produção fonográfica “vinheta”. Serão criadas, arranjadas e registradas, de forma coletiva, algumas vinhetas sobre temas e produtos fictícios.

Como participar das oficinas

Para quem já é aluno ativo do Musicou, é necessário procurar a coordenação do núcleo e solicitar a inscrição na oficina de interesse, desde que tenha vaga e disponibilidade de horário compatível, respeitando-se o limite etário de cada atividade ofertada.

Para as pessoas que não são matriculadas no projeto, será necessário comparecer presencialmente no núcleo, preencher a Ficha de Matrícula e apresentar os seguintes documentos: CPF, RG ou certidão de nascimento do aluno e, no caso de crianças, adolescentes e jovens menores de 18 anos de idade, o CPF ou RG dos responsáveis.

SERVIÇO

Musicou no Paraná – Oficinas de Férias

De 30 de junho a 10 de Julho



Oficina da Canção – Não Deixe o Samba Morrer

2 e 9 de julho (quartas-feiras)

Das 18h às 20h30

Faixa etária: 8+

Total de vagas: 15 vagas

Inscrições presenciais no Núcleo Musicou Jacarezinho

Local: Núcleo Musicou Jacarezinho

Endereço: Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Uenp – Av. Marciano de Barros, 700 – Bairro Estação, Jacarezinho-PR

A música que vem de nós

1, 3, 8 e 10 de julho (terças e quintas-feiras)

Das 14h30 às 16h

Faixa etária: 18+

Total de vagas: 20 vagas

Inscrições presenciais no Núcleo Musicou Porecatu

Local: CCI – Centro de Convivência do Idoso de Porecatu

Endereço: Rua Mauro Molina, 110, Porecatu-PR

Samba e Pagode Musicou

1, 3, 8 e 10 de julho (terças e quintas-feiras)

Das 16h às 18h

Faixa etária: 8+

Total de vagas: 12 vagas

Inscrições presenciais no Núcleo Musicou Andirá

Local: Núcleo Musicou Andirá

Endereço: Teatro São Carlos – Rua São Paulo, s/n – Centro, Andirá-PR

Guitarra – timbres e efeitos

1, 3, 8 e 10 de julho (terças e quintas-feiras)

Das 18h30 às 20h30

Pré-requisitos: tocar instrumentos de cordas (guitarra, violão, viola caipira ou contrabaixo)

Total de vagas: 12

Inscrições presenciais no Núcleo Musicou Andirá

Local: Núcleo Musicou Andirá

Endereço: Teatro São Carlos – Rua São Paulo, s/n – Centro, Andirá-PR

Laboratório de Som

1, 3, 8 e 10 de julho (terças e quintas-feiras)

Das 17h às 19h

Faixa etária: 12+

Total de vagas: 8

Inscrições presenciais no Núcleo Santa Mariana

Local: Núcleo Musicou Santa Mariana

Endereço: Rua Pedro Salomão, nº 07 , Santa Mariana-PR

Jogos Musicais no Cantinho da Criança

30 de junho e 7 de julho (segundas-feiras)

Turma 1: 13h30 às 14h30 (faixa etária: 6 a 12 anos)

Turma 2: 14h30 às 15h30 (faixa etária: 12 a 16 anos)

Total de vagas: 24

Inscrições presenciais no Núcleo Santa Mariana

Local: ONG Cantinho da Criança

Endereço: Rua Horácio Ferreira Simões, 500, Santa Mariana-PR

Sobre a Sustenidos

A Sustenidos é uma organização referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas na área cultural que já impactou a vida de mais de 2 milhões de pessoas em 25 anos de atuação. Atualmente, é gestora do Complexo Theatro Municipal de São Paulo, do Conservatório de Tatuí e do Musicou, além do projeto especial MOVE e o festival Big Bang. De 2004 a 2021, também foi gestora do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro. Eleita pelo prêmio Melhores ONGs a Melhor ONG de Cultura em 2018 e uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022, a Sustenidos conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo e outras, de empresas e pessoas físicas. As instituições interessadas em investir na Sustenidos podem contribuir por verba livre ou através das Leis de Incentivo à Cultura (Federal e Estadual). Pessoas físicas também podem ajudar de diferentes maneiras. Saiba como contribuir no site da Sustenidos.

