A equipe da Patrulha Maria da Penha do Polícia Militar do Paraná, vinculada ao 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, realizou uma série de palestras educativas e ações de conscientização em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. As atividades fazem parte da Operação Mulher Segura, que busca fortalecer a proteção e a prevenção à violência contra a mulher.

Uma das ações ocorreu durante o evento “Por Elas & Com Elas”, promovido pela Prefeitura de Salto do Itararé. Na ocasião, policiais militares ministraram palestra voltada ao fortalecimento dos direitos das mulheres e à conscientização sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar.

Durante a apresentação, foram abordados temas como a Lei Maria da Penha, os diferentes tipos de violência doméstica e familiar, as medidas protetivas de urgência e os caminhos disponíveis para que vítimas possam buscar apoio e proteção. Também foram divulgados os canais de denúncia e atendimento, reforçando a importância da rede de proteção e da denúncia como ferramentas essenciais no combate à violência contra a mulher.

Outra ação foi realizada na Câmara Municipal de Ibaiti, com palestra voltada a beneficiários do Programa Bolsa Família. Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à valorização da mulher na sociedade, igualdade de direitos e prevenção da violência doméstica e familiar.

Na oportunidade, a equipe também apresentou o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha, destacando as visitas comunitárias, o acompanhamento de mulheres com medidas protetivas e a importância da rede de apoio para garantir a segurança e a proteção das vítimas.

Dando continuidade às ações educativas, a Patrulha Maria da Penha também realizou uma palestra no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Luiz Araújo de Moura, igualmente em Ibaiti. O encontro teve como tema “Construindo relacionamentos saudáveis: a prevenção da violência doméstica já na adolescência”.

Durante a atividade, foram abordados assuntos como respeito nas relações, igualdade, identificação de comportamentos abusivos e a importância da prevenção da violência desde a juventude, incentivando reflexões sobre relacionamentos saudáveis e a cultura de respeito.

Segundo a Polícia Militar, as iniciativas têm como objetivo levar informação, orientação e conscientização à comunidade, contribuindo para a prevenção da violência e o fortalecimento da proteção às mulheres nos municípios atendidos.