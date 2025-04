Um caminhão-tanque foi atingido por um trem na manhã desta quinta-feira (17) ao tentar atravessar a linha férrea em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Nas imagens é possível ver o momento em que o veículo avança a linha férrea e é atingido pelo trem na lateral entre a cabine e o tanque. O motorista não ficou ferido.

Com o impacto, o caminhão tanque atingido pelo trem foi arrastado por cerca de 100 metros. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas.