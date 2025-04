A Sexta-feira Santa é um dos momentos mais importantes no calendário religioso. Comemorada anualmente, a data tem um peso profundo para os cristãos ao redor de todo o mundo. Mas o que a Sexta-feira Santa representa e qual é o seu significado?

A Sexta-feira Santa antecede o feriado da Páscoa, e é marcada por momentos de reflexão e jejum entre os cristãos. A celebração é considerada a mais importante do calendário religioso, e significa a redenção e a promessa de vida eterna.

Qual o significado da Sexta-feira Santa?

A Sexta-feira Santa é o dia em que a Igreja Católica, as igrejas protestantes e ortodoxas relembram a crucificação de Jesus Cristo. De acordo com a tradição, Jesus foi condenado à morte sob a acusação de blasfêmia, sendo crucificado em Jerusalém.

A data não é uma celebração festiva, mas um momento de oração. Para os cristãos, é um dia importante para relembrar o sofrimento de Cristo pela humanidade.

Segundo a Bíblia, a Páscoa significa libertação. Primeiramente na saída do povo de Israel do Egito, depois o sacrifício de cordeiros como um sinal do perdão de Deus.

Tradições e rituais da Sexta-feira Santa

Embora a data não seja marcada por celebrações festivas, vários rituais são realizados nas igrejas ao redor do mundo, cada um com o objetivo de relembrar e refletir sobre o sacrifício de Cristo. Confira alguns ritos realizados na data:

O Ritual da Paixão

Uma das práticas mais comuns na Sexta-feira Santa é a leitura da Paixão de Cristo, que descreve os últimos momentos da vida de Jesus, incluindo a prisão, julgamento e crucificação. Em muitas igrejas, é feita uma encenação dos eventos, conhecida como “Via Sacra”.

A Vigília

Outro rito importante da Sexta-feira Santa é o silêncio. Em várias tradições cristãs, não se realiza missa, e a igreja permanece silenciosa, com panos cobrindo as imagens. Esse silêncio é uma maneira de representar o luto pela morte de Jesus e refletir sobre o significado do sacrifício.

A Sexta-feira Santa é uma data marcada pelo recolhimento, reflexão e reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. (Foto: Ilustração/Freepik)

Pode comer carne na Sexta-feira Santa?

Nessa data, muitas pessoas têm dúvida sobre o consumo de carne vermelha. Segundo a tradição cristã, especialmente na Igreja Católica, os fiéis são orientados a praticar o jejum e a abstinência de carne neste dia. Por isso, muitos cristãos fazem refeições mais simples, geralmente à base de peixes, ovos, legumes e verduras.

Sexta-feira Santa é feriado?

A Sexta-feira Santa é considerada feriado nacional no Brasil. Por ser um feriado religioso, a Sexta-feira Santa é um dos poucos feriados móveis do ano, ou seja, a data varia a cada ano de acordo com o calendário da Páscoa, que é calculado a partir do primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono no hemisfério sul.

Calendário da Páscoa 2025

13 de abril – Domingo de Ramos

17 de abril – Quinta-feira Santa

18 de abril – Sexta-feira Santa (Feriado)

19 de abril – Sábado de Aleluia

20 de abril – Domingo de Páscoa

*Com supervisão de Daniela Borsuk